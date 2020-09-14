محلية جبل أولياء : تجاوزنا الفيضان ونواجه ماهو أخطر منه

أكد المدير التنفيذي لمحلية جبل اولياء ايهاب هاشم اسماعيل تجاوزهم لمخاطر الفيضان ، بفضل تضافر الجهود كاشفاً عن تحديات وصفها بالخطيرة تتمثل في الآثار الصحية والبيئية المترتبة على الفيضان لافتاً إلى أنه ماتزال هنالك حوجة ماسة لتوفير خيام لإيواء المتضررين والأدوية والأمصال .
وناشد هاشم خلال اللقاء بمكتبه أمين صندوق التمكين الاجتماعي منى الليثي التى قدمت على رأس قافلة لدعم عدد 109 أسرة بجبل أولياء عينيا بمواد تموينية ، المنظمات الخيرية بتقديم الدعم للأسر المنكوبة جراء الفيضان .
من جانبها أكدت أمين صندوق تمكين الدعم الاجتماعي الليثي بحسب صحيفة آخر لحظة، تقديم الدعم لأربع محليات بولاية الخرطوم ، من ضمنها محلية جبل أولياء التى تعتبر من اكثر المحليات تضرراً ، واعتبرت أن الدعم المقدم للمتضررين يعد دعماً يسيراً مقارنة بحجم الأضرار الناجمة بفقدان المنازل والممتلكات وحيت جهود المسئولين القائمين على التنمية الاجتماعية بالمحليات .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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