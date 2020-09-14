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مروحية عسكرية تقل طلاباً وانطلاقة هادئة للامتحانات

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أجلت السلطات بالبحر الأحمر طلاب الشهادة السودانية في أول أيام الامتحان بمروحية عسكرية من منطقة متأثرة بالسيول والفيضانات إلى مراكز الامتحانات.

 

وكشف وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين التوم، عن إجلاء القوات المسلحة لطلاب بولاية البحر الأحمر بمروحية عسكرية للوصول لمركز الامتحانات، وقال الوزير في تصريح بحسب صحيفة المواكب أمس الأحد، إن الامتحانات في اليوم الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، في مراكز الامتحانات بولايات السودان الـ(18).

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وأكد الوزير أن مراكز الامتحانات لم تشهد غيابات تذكر رغم السيول والفيضانات التي ضربت أجزاء متفرقة من البلاد، وأوضح أنه لم ترد له معلومة تؤكد غياب عدد من الطلاب خاصة في المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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