شاهد بالفيديو: تعليقات الناشطون على (كرش) سجاد التي ظهرت بعد حقن التبييض

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو للفنان المثير للجدل سجاد احمد وهو يتغنى في إحدى حفلاته ويتمايل طرباً بصورة أدهشت متابعي الفيديو بعد أن ظهرت له (كرش) بعد استخدامه لحقن التبييض على حسب ما ذكر رواد التواصل و الذي صرح بها عند استضافته في إحدى القنوات الفضائية السودانية.
وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدى عدد من الناشطين اندهاشهم بشكل الفنان سجاد و (الكرش) التي ظهرت له حيث قالوا بعد حقن التبييض كمان(جابت ليها كرش) إلى ماذا يريد أن يصل سجاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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