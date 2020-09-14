حركة الحلو تلتقي الوساطة وتعلن استئناف التفاوض من جوبا

التقي وفد الحركة الشعبية شمال -قيادة عبد العزيز الحلو برئاسة عمار آمون برئيس الوساطة الجنوبية توت قلواك بجوبا، وقدم الوفد تنويرا للوساطة بما تم خلال الفترة الماضية.

وقال عمار آمون في تصريح خاص لمصادر انهم أطلعوا الوساطة على ما تم في أديس أبابا ولقاء حمدوك – الحلو، والذي شكل تحول كبير واستطاع الاتفاق الذي وقع حل القضايا العالقة في أعلان المبادئ والتي كانت حجر عثرة طيلة المفاوضات منذ بدءها.

وأكد امون جاهزية وفده لاستئناف المفاوضات، قائلاً بحسب صحيفة أول النهار :”نحن الآن جاهزون في انتظار وفد للحكومة لاستئناف التفاوض”.

كاشفا عن اتفاق بأن يتم عقد ورش عمل غير رسمية وغير مشتركة حال ظهرت نقاط خلافية، ومن ثم تكون العودة للمفاوضات بترتيبات جديدة ومنهجية للتفاوض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)