نجوم الهلال بالمنتخب ينضمون للتدريبات والإعداد يرتفع

أعلن فريق الهلال حالة الطوارئ ورفع من نسق تدريباته الإعدادية على ملعبه في أمدرمان استعداداً لمواجهة الأهلي مروي في بطولة الدوري الممتاز، حيث أجرى الفريق الأزرق مراناً تكتيكياً تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفاتح النقر وطاقمه المعاون.
وشهد مران الهلال حضور عناصر المنتخب الوطني الذين انضموا للتدريبات بعد أن تابعوها من الخارج وقد قرر النقر منحهم راحة عن التدريبات أمس الأول بعد المشاركة في تحضيرات المنتخب الوطني “صقور الجديان”.
وشهد المران الهلالي بحسب صحيفة الصيحة، إجراء تدريبات تكتيكية قوية شهدت تنافساً محتدماً بين اللاعبين لحجز مكان أساسي ضمن تشكيلة الهلال، هذا وسيواصل الفريق تمارينه التحضيرية بصورة مستمرة حتى موعد مواجهة الأهلي مروي مساء الأربعاء القادم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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