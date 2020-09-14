القمة السودانية.. رؤساء وقيادات في قفص الاتهام

أثارت حادثة استدعاء رئيس نادي الهلال هشام السوباط للتحقيق وإقامته في الحبس على خلفية بلاغات مفتوحة في مواجهته واتهامات تلاحقه، أثارت الكثير من الجدل في الوسط الرياضي بشكل عام والهلالي على وجه الخصوص.. وجاءت حادثة السوباط غير المفاجئة لتمثل امتداداً لسلسلة اتهامات الفساد التي باتت تلاحق قيادات أندية القمة في العقود الأخيرة حتى صارت سمة بارزة وتحولت إلى قضية مثيرة للكثير من التساؤلات لعل أبرزها (ما هو مصدر أموال رؤساء وقيادات أندية القمة؟) و(هل باتت كرة القدم السودانية ساحة لغسيل الأموال؟) و(هل تمنح رئاسة أندية القمة أو تولي مناصب قيادية حصانة للشخص من المساءلة وتوفر له الحماية الشعبية بتوجيه عاطفة الجماهير للضغط على الدولة؟) كلها تساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عليها في سلسلة من عدة حلقات نبدأها اليوم بتسليط الضوء على أسماء قيادات من أندية القمة طاردتها الاتهامات وتواجدوا خلف القضبان وقيد الإقامة الجبرية وصدرت بحق شركاتهم قرارات بتجميد الأرصدة.

صلاح إدريس

أصدرت محكمة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في العام 2013 حكماً بسجن رئيس نادي الهلال السابق صلاح إدريس الشهير بالأرباب لمدة خمس سنوات.. وواجه صلاح إدريس قضايا بالمملكة العربية السعودية حرمته لعدة سنوات من الحضور للسودان.

الحاج عطا المنان

ألقت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في وقت سابق القبض على رئيس نادي الهلال الأسبق الحاج عطا المنان، وقررت مصادرة العديد من ممتلكاته وحجز أرصدته ومن ثم تم تقديمه للمحاكمة التي تتواصل جلساتها طوال الفترة الفائتة.

عبد الله البشير

يقبع نائب رئيس الهلال الأسبق عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع في السجن طوال الأشهر الفائتة، حيث ورد اسم نائب رئيس الهلال الأسبق كثيراً في ملفات لجنة إزالة التمكين ويواجه الكثير من الاتهامات.

الكاردينال

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر من العام الماضي عقوبات، على رئيس نادي الهلال السوداني، أشرف سيد أحمد الكاردينال بعد أن وجهت له تهمة الرشوة والاحتيال مع مسؤولين بدولة جنوب السودان.. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الكاردينال لعب دور الوسيط للمسؤولين في جنوب السودان لإيداع مبالغ كبيرة خارج البلاد وتورط إحدى الشركات التي يملك حصة فيها في توريد مدرعات استخدمت في قمع المواطنين الأبرياء.

وأوضحت أن فرض العقوبات على رجل الأعمال السوداني الذي يرأس أيضاً نادي الهلال لكرة القدم بسبب قيامه بالمساعدة ومنح تسهيلات عينية ومالية وتكنولوجية لبضائع وخدمات استخدمت في الفساد وتبديد أصول حكومية ومصادرة أصول خاصة لأغراض شخصية وتحقيق ربح عبر عقودات حكومية فاسدة واستخراج موارد طبيعية والرشوة.

سوداكال

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قضى رئيس نادي المريخ الحالي آدم سوداكال سنوات طويلة وراء القضبان على خلفية الكثير من البلاغات التي كانت مفتوحة في مواجهته من شخصيات مختلفة داخل وخارج السودان واتهامات عديدة تطارده وتشكك في ثروته في ظل أنباء عن مطالبة بعض الدول بتسليمه لها عبر الإنتربول.. وتم الإفراج قبل عدة أشهر عن رئيس نادي المريخ بالضمان.

جمال الوالي

ألقى المجلس العسكري في الأيام الأولى التي أعقبت سقوط النظام البائد على رئيس نادي المريخ السابق جمال الوالي والذي مكث في الحبس لثلاثة أيام قبل أن يتم الإفراج عنه ويغادر بعدها البلاد.. ولاحقاً ورد اسم جمال الوالي في ملفات لجنة إزالة التمكين حيث تم الإعلان عن نزع أراضٍ مملوكة له.

أوكتاي

ورد اسم مساعد رئيس نادي المريخ السابق أوكتاي شعبان عدة مرات في ملفات لجنة إزالة التمكين كما تم فتح بلاغات في مواجهته حيث يواجه العديد من القضايا تم على إثرها التحقيق معه عدة مرات.

عبد الباسط حمزة

ورد اسم نائب رئيس نادي المريخ الأسبق عبد الباسط حمزة كثيراً في ملفات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد التي صادرت الكثير من ممتلكات عبد الباسط حمزة إلى جانب التحقيق معه في الكثير من القضايا.. حيث يقبع حمزة في الحبس منذ عدة أشهر.

تقرير – ناصر بابكر

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)