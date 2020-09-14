الشهد والدموع .. في النيل الأزرق

سجلت قناة النيل الأزرق سهرة خاصة عن الفنان الموسيقار الراحل صلاح بن البادية في ذكري رحيله الأولي ،وشارك في السهرة الأستاذ حسن صلاح بن البادية والاستاذ محمد الامين التجاني ( ابوالعواتك ) رئيس اللجنة التمهيدية لمؤسسة بن البادية الثقافية والموسيقي اسامة بابكر بيكلو والكاتب الصحفي نوح السراج.
وتناولت السهرة التي قدمتها مودة حسن جوانب خفية في حياة صلاح بن البادية الي جانب التنوع الكبير في أعماله الفنية وعلاقته بالدراما والصوفية ،وبحسب صحيفة أول النهار، قدمت نمازج من أعماله من مكتبة القناة ،وزرف حسن صلاح بن البادية الدموع وهو يستعيد ذكري والده الراحل في أغنية ( طبع الزمن ) التي كان قد سجلها معه في ذات الأستديو قبل سنوات قليلة.
السهرة ستبث خلال الأيام القادمة وهي من إعداد عبدالمنعم المهل ووإخراج خالد بابكر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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