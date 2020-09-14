البنى التحتية: تدمير النظام البائد للسكة الحديد ممنهج

وصف عضو المجلس الاستشاري بوزارة البنى التحتية وقطاع النقل محمد قيلي خليفة، تدمير النظام البائد للسكك الحديدية بانه تدمير ممنهج نفذ بعناية وبدرجة من الدقة لم تشهدها حتى الحقب الاستعمارية في جميع العالم.

وقال في ورقته (الخطة الاسعافية 2023-2020) الخاصة باعادة تعمير السكة الحديد، في الورشة القطاعية امس انه تم خلال الـ “30” سنة العجاف تشريد ثلاثة آلاف من العاملين في السكة الحديد من كافة الفئات وفقد بذلك خيرة كواردها وخبراتها.

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وشدد على ضرورة ان تؤول ملكية السكة الحديد بكاملها للدولة حتى يمكن انجاح برنامج اصلاحها. ودعا بحسب صحيفة آخر لحظة برنامج لاصلاح السكة الحديد مكون من شقين الاول يشمل خطة اسعافية اولية تنفذ خلال الفترة 2023-2020 على اربع مراحل تليها خطة توسعية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)