اتحاد الخرطوم يوضّح التفاصيل بشأن انتخاب الرئيس

كشف اتحاد كرة القدم المحلي بولاية الخرطوم عن عدم تحديده لأيّ موعدٍ بشأن إجراء انتخابات لملء منصب الرئيس.

ومن جانبه قال نائب رئيس الاتحاد جمال الكيماوي أنّهم ينتظرون توفيق الأندية لأوضاعها حتى تتمكّن من المشاركة في الجمعية العمومية، وفي انتظار إجازتها للنظام الأساسي، حتى تستطيع المشاركة في الانتخابات.

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وأكد الكيماوي بحسب صحيفة الصيحة، أنّ من الصعب في الوقت الراهن تحديد موعدٍ قاطع لإجراء الانتخابات في منصب الرئيس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)