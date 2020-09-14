زوج يقتل شاب داخل منزل الزوجية

أكملت شرطة شرق النيل كافة التحريات المتعلقة بالجريمة التي وقعت بإحدى المناطق بشرق النيل وذلك على إثر اتصال تلفوني من الزوجة طالبة منه بعض الأغراض وفي تلك الأثناء كان أحد الشباب قد حضر إلى منزل الزوجة ودخل إلى إحدى الغرف وفي تلك اللحظة سمعت الزوجة طرقاً على الباب الخارجي وعندما دلف الزوج إلى المنزل واتجه إلى الغرفة ليجد الشاب بداخلها وقام بحسب صحيفة الدار بتسديد عدد من الطعنات للشاب الذي قفز عن الحائط وحاول الابتعاد عن المنزل إلا أنه سقط على الأرض ليلحق به الزوج حاملاً السكين وتسليم نفسه للشرطة وأكملت الشرطة كافة التحريات لتحويل البلاغ للمحكمة للبدء في أولى الجلسات
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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