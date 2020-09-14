العدل والمساواة تقود مبادرة لحل أزمة كنانة

أعلن القيادي بحركة العدل والمساواة مسؤول ولاية النيل الأبيض بالحركة سيف عوج الدرب، عن مبادرة لحل أزمة العاملين بكنانة بالجلوس إلى الأطراف (العاملين ووالي النيل الأبيض وشركة كنانة).
ونوه إلى أنه استمع لوجهة نظر كنانة من خلال اتصال هاتفي مع نائب العضو المنتدب يحيى محمد يوسف، وأنه سيصل من ألمانيا الأسبوع المقبل لتنزيل المبادرة لأرض الواقع وصولاً إلى تسوية مناسبة لكل الأطراف.
وذكر عوج الدرب بحسب صحيفة الصيحة، أن الأزمة لها أبعاد وأطراف أخرى تخصها بعض المطالب المرفوعة من العاملين التي يجب أن توجه لمظانها الصحيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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