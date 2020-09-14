إعفاء امين ديوان العدالة بالخرطوم

أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر امس بحسب صحيفة آخر لحظة، قراراً باعفاء دكتور مجتبى الزاكي الصديق من منصبه الامين العام لديوان العدالة للعاملين بالخدمة المدنية.
الخرطوم: (كشو نيوز)
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