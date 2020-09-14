مخاوف من تسرُّب الإغاثة إلى الأسواق

شكا مواطنون متضررون من عدم وصول المساعدات التي سارعت العديد من الدول لتقديمها دعماً للذين فقدوا منازلهم، بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب السيول والفيضانات، فيما لجأت بعض المنظمات من الدول الشقيقة إلى تقديم الدعم المباشر للمتضررين. ووصلت مساعدات عبر الجسر الجوي من مصر والإمارات والكويت والعراق وقطر.

وقال الخبير في الشؤون الإنسانية عوض النعيم بحسب صحيفة الصيحة، إن المساعدات القادمة من الخارج تتسلمها جهات حكومية من المفترض أن تكون لها إحصائيات كاملة بالمناطق المتضررة، والمطلوب فقط الإسراع بنقل هذه المساعدات التي تم تقديمها خلال أزمة (كورونا)، حيث اختلف وزير الصحة مع وزير المالية بسبب صرف المساعدات في بنود أخرى غير مكافحة انتشار فيروس (كورونا المستجد).

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وطالب النعيم الحكومة التعامل بشفافية وعدالة في توزيع المساعدات ومحاربة تهريبها إلى الأسواق عبر أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتاجرون في أزمات المتضررين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)