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كبير مستشاري حمدوك يكشف عن دفع أموال لافشال الانتقالية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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خرج كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء الشيخ خضر، عن صمته بعد الاتهامات الكثيفة التي لاحقته في الآونة الاخيرة، وكشف عن مجموعات بالنظام السابق وما اسماهم باصحاب الحظوة والمصالح باستهداف رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لافشال الفترة الانتقالية، وأكد ان بعض المجموعات يدفع لها اجر من مراكز داخل وخارج البلاد.

 

وقال خضر في حوار  له ان الرسالة التي يريدونها ان تصل للشارع ان حمدوك والوزراء ضعاف ويمكن السيطرة عليهم، مؤكداً ان هذا الحديث لا اساس له من الصحة، في وقت كشف بحسب صحيفة آخر لحظة المثير حول الاتهامات التي وجهها اليه وزير المالية السابق ابراهيم البدوي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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