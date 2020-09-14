مناوي: الحديث عن انسلاخ قيادات مكيدة سياسية

وصف رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، بيان إعلان انسلاخ (23) من قيادات الحركة العسكرية والسياسية أمس الأول، بأنه مكيدة سياسية وبيان مدسوس.

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وقال مناوي لمصادر أمس: “عندما قرأت البيان سألت قيادة حركة تحرير السودان عن من هم هؤلاء، قالوا إنهم لا يعرفونهم”.

وأضاف: “سألت قادة حركة تجمع التحرير وجدتهم ليس لهم خبر ولا معرفة بهذا البيان، فانتهى الأمر بأنه مجرد مكيدة سياسية وبيان مدسوس”. وتابع مناوي بحسب صحيفة الصيحة: “ليس لدى حركة تحرير أفراد ولا قيادات بهذه الأسماء، ولم يكن لدينا قطاع، مسمى قطاع قد تم تغييره منذ أكثر من عشر سنوات”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)