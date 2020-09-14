وصف رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، بيان إعلان انسلاخ (23) من قيادات الحركة العسكرية والسياسية أمس الأول، بأنه مكيدة سياسية وبيان مدسوس.
وقال مناوي لمصادر أمس: “عندما قرأت البيان سألت قيادة حركة تحرير السودان عن من هم هؤلاء، قالوا إنهم لا يعرفونهم”.
وأضاف: “سألت قادة حركة تجمع التحرير وجدتهم ليس لهم خبر ولا معرفة بهذا البيان، فانتهى الأمر بأنه مجرد مكيدة سياسية وبيان مدسوس”. وتابع مناوي بحسب صحيفة الصيحة: “ليس لدى حركة تحرير أفراد ولا قيادات بهذه الأسماء، ولم يكن لدينا قطاع، مسمى قطاع قد تم تغييره منذ أكثر من عشر سنوات”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: الحديث عن انسلاخ قيادات مكيدة سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.