المحكمة تطرد وكيل نيابة متحري في قضية علي عثمان

طرد قاضي محكمة جرائم الفساد واختلاسات المال العام، مولانا رافع محمد عبد النور معلا، امس وكيل اول نيابة اختلافات المال العام غادة محمود عباس، المحقق في قضية المتهم علي عثمان محمد طه، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول وآخرين، على ذمة اتهامهم بخيانة الامانة ومخالفة قانون الاجراءات المالية والمحاسبية في قضية تبديد مبلغ “3” آلاف جنيه، فيما استنكرت المحققة في الدعوى غادة طردها من قبل محكمة جرائم المال العام ، والتي تنظر في وقائع الدعوى. واستهجنت الطريقة التي خاطبها بها قاضي المحكمة (غادة قومي اطلعي بره).
وطلبت رئيس النيابة العامة الخرطون بحسب صحيفة آخر لحظة من هيئة الاتهام الحضور الى مقر النيابة لاجتماع عاجل بخصوص طرد وكيل النيابة وأرجات المحكمة جلسة امس بناء على طلب الهيئة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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