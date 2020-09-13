الدولار يقفز بصورة مفاجئة مقابل الجنيه السوداني مساء الأحد

إرتفع سعر صرف الدولار مساء الأحد، بعد تحسن نسبي لسعر صرف الجنيه السوداني يوم السبت ونهار الأحد وشهد الأسبوع الماضي إنخفاض كبير للجنيه السوداني وواصل السقوط الحر مقابل الدولار في السوق الموازية بالخرطوم، ليسجل الجنيه أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في السودان ووصل سعر الدولار يوم الأربعاء الماضي لنحو 265 جنيه، وتواصل الهبوط المستمر للجنيه خلال العام الجاري 2020.

نهار يوم الأحد 13 سبتمبر 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (أخبار الخليج 365) بالخرطوم ،سجل الدولار 215.00 جنيهاً بينما سجل مساء الأحد إرتفاعاً لنحو 235 جنيه.

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية ،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية السابق الدكتور البدوي الذي طالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)