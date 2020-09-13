تعرّف على ما دار بين البرهان وآبي أحمد في المكالمة الهاتفية

تلقّى الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السياده الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبى آبي أحمد، وفق صحيفة السوداني إطمئن فيه على الأوضاع في البلاد جرّاء السيول والفيضانات التي تمر بها البلاد، مؤكداً تضامُن دولة إثيوبيا قيادةً وشعباً مع الشعب السوداني، متمنياً أن تنجلي هذه الأوضاع في القريب العاجل. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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