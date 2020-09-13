الفيفا يحتفي بإنجاز محمد صلاح “التاريخي”

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإنجاز النجم المصري محمد صلاح، في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي عزز مكانته ملكا للمباريات الافتتاحية وأصبح صلاح اللاعب الوحيد في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسجل في المباراة الافتتاحية للدوري مع فريقه، 4 مرات مواسم متتالية.

وكتب حساب (فيفا) على توتير: وفق سكاي نيوز “الملك المصري أول لاعب من ليفربول على الإطلاق يسجل في اليوم الافتتاحي من البريميرليغ لأربع مواسم على التوالي”وأضاف: “صلاح هو اللاعب التاسع فقط الذي يسجل ثلاثية في اليوم الافتتاحي من موسم بريميرليغ”.

وسجل صلاح ثلاثية في مرمى ليدز يونايتد، السبت، ليقود ليفربول للانتصار بصعوبة، بنتيجة 4-3، في افتتاح الموسم الجديد من البريميرليغ.

وسجل صلاح لليفربول في مباراته الافتتاحية بالدوري، للمرة الرابعة، وهو رقم غير مسبوق بتاريخ “الريدز”.

هنا أهداف صلاح التي سجلها في مبارياته الافتتاحية مع ليفربول، في المواسم الأربعة التي ارتدى فيها قميص الفريق:

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2017-2018: سجل هدفا في مرمى واتفورد في افتتاح الدوري، المباراة انتهت بنتيجة 3-3.

2018-2019: سجل هدفا في مرمى ويست هام في افتتاح الدوري، المباراة انتهت بنتيجة 4-0 لمصلحة ليفربول.

2019-2020: سجل هدفا في مرمى نوريتش سيتي في افتتاح الدوري، المباراة انتهت بنتيجة 4-1 لمصلحة ليفربول.

2020-2021: سجل 3 أهداف في مرمى ليدز يونايتد في افتتاح الدوري، المباراة انتهت بنتيجة 4-3 لمصلحة ليفربول.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)