وراق يقرع الجرس بمدرسة كوستي القديمة الثانوية بنات لـ(227) مركزاً و(3) لطلاب دولة جنوب السودان

قرع والي النيل الأبيض إسماعيل وراق صباح اليوم بمدرسة كوستي القديمة الثانوية بنات الجرس إيذاناً بانطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020م بالولاية التي يجلس لها (30586) طالباً وطالبة موزعين على (227) مركزاً من بينهم (518) طالباً وطالبة من معسكرات لجوء دولة جنوب السودان بالولاية، تم توزيعهم داخل مراكز بمدينة كوستي وذلك بحضور لجنة أمن الولاية مدير عام وزارة التربية والتوجيه وداد محمد الحسن وعدد من قادة الجهاز التنفيذي بالولاية وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة.
وأشاد الوالي وفق صحيفة السوداني عقب طوافه على عدد من مراكز الامتحانات بالتنظيم والترتيب الجيد من قبل وزارة التربية والتوجيه، وقال إن الولاية تعمل مع وزارة التربية والتوجيه في منظومة موحدة لإنجاح الامتحانات وتهيئة البيئة الملائمه لضمان سيرها، ودعا لضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة التربية والتعليم الاتحادية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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