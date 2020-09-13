جلوس طلاب أم القرى لأول مرة في جنوب دارفور للشهادة السودانية

جلس طلاب مدارس (أم القري، عمار جديد، القردود ومدرسة يارا) بمحلية مرشج؛ لاول مرة؛ بمنطقة أم القرى؛ بولاية جنوب دارفور (67) كيلو متراً شمال نيالا.

وقال مبارك محمد خاطر مدير مركز أم القرى المشتركة، إنه لأول مرة يجلس طلاب الشهادة السودانية في منطقة أم القرى بعد تهيئته بكافة سبل الراحة للطلاب بتوفير وجبات كاملة وكهرباء ورعاية صحية مجاناً لكل الممتحنين؛ الذين بلغ عددهم (203) طلاب وطالبات بدعم ورعاية من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، الأمر الذي وجد استحساناً وقبولاً من الطلاب وأولياء الأمور.

وقال المدير الإداري لمنطقة أم القرى النقيب عادل الباجوري، وفق صحيفة السوداني إن الجلوس للامتحاناتوفي المنطقة وفر للأسر مشقة السفر وتكاليف أيام الامتحانات في نيالا، وهم الآن في داخليات متوفرة فيها كل أسباب الراحة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)