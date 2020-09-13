البرهان يطلع علي دور وزارة العدل في ترسيخ قيم ومبادئ العدالة بالبلاد

إطلع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي علي الدور الذي تقوم به وزارة العدل في ترسيخ قيم و مبادئ العدل وسيادة حكم القانون بالبلاد.

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه الاحد وزير العدل دكتور نصر الدين عبد الباري والذي قدم تنويرا لرئيس المجلس حول الجهود التي قامت بها وزارة العدل خلال الفترة الماضية في سن بعض التشريعات والقوانين المتعلقة بتعزيز قيم العدالة وسيادة حكم القانون وفق الصفحة الرسمية للمجلس بالفيس بوك الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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