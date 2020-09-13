يتم التوقيع على اتفاقية بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو الاثنين لتمكين المدارس السودانية لتصبح دامجة للتلاميذ ذوى الاعاقة بحضور وكيل وزارة التربية تماضر الطريفى، ودكتور بافيل كروبكين ممثل منظمة اليونسكو بالسودان ومدير مكتب اليونسكو بالخرطوم وذلك بمباني الوزارة وقال د. أيمن بدري مسؤول قطاع التربية والاعلام باليونسكو وفق( سونا) أن المشروع يهدف الى وضع تصور واعداد الادوات الخاصة بالادماج، وتطوير أدلة المعلمين المساندين للمدارس وغرف المصادر، واختبارها على 50 مدرسة بولايتى الخرطوم وجنوب دارفور لمدة عام دراسي والخروج بتوصيات لتعميمها على بقية المدارس بالبلاد واضاف بان المشروع يتضمن كذلك تدريب للمدربين والمعلمين فى التعليم الدامج للتلاميذ ذوي الاعاقة وسيحضر مراسم التوقيع سفيرا اسبانيا وإيطاليا بالخرطوم.. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتفاق بين التربية و اليونسكو لدمج التلاميذ ذوى الإعاقة بالتعليم العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.