عاجل.. الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين تستعد لإرسال شحنة مساعدات إغاثية للسودان

الأحد 13 سبتمبر 2020

تستعد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين لإرسال شحنة من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى جمهورية السودان الشقيقة، وذلك في صباح يوم غد الاثنين لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به؛ جراء الفيضانات والسيول التي ضربت مناطق كثيرة في السودان وتسببت في إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة وتضرر البنية التحتية في غالبية ولايات السودان، وذلك بناء على التوجيهات الملكية للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وتحت رعاية ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.



وبحسب وكالة الانباء العمانية، بهذه المناسبة رفع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية خالص الشكر والتقدير والعرفان على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء وإغاثة المنكوبين، والذي يعكس موقف مملكة البحرين الثابت قيادة وحكومة وشعباً تجاه الشعوب والدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف التي يمرون ن بها، وحرص الملك على تقديم العون والمساعدة للجميع انطلاقاً من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم وتأكيداً على العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان ، مؤكداً على تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات الملك.

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وأشاد بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والمؤازرة المستمرة للأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد على وقوف مملكة البحرين إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في أزمته الإنسانية ولتخفيف وطأة هذه الكارثة الإنسانية الأليمة التي اجتاحت العديد من المناطق في جمهورية السودان الشقيقة، حيث تعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على تجهيز شحنة من المساعدات الإغاثية العاجلة، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجمهورية السودان قيادة وحكومة وشعباُ ولأسر الضحايا، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ جمهورية السودان وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأنه بناء على التوجيهات السامية وبعد الاجتماع مع إبراهيم محمد الحسن أحمد سفير جمهورية السودان لدى مملكة البحرين، والوقوف على أهم الاحتياجات الأساسية العاجلة تم العمل على تجهيز شحنة إغاثية عاجلة تحتوي على المواد الطبية والإغاثية اللازمة لمثل هذه الظروف الإنسانية، مشيداً بالتعاون والدعم الكبير الذي قدمته وزارة الخارجية ووزارة الصحة في تسهيل عمل المؤسسة وتجهيز هذه الشحنة في زمن قياسي.

وبين الدكتور مصطفى بأنه سيتم خلال توصيل الشحنة نقل تعازي مملكة البحرين لجمهورية السودان الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات في جمهورية السودان، والتأكيد على وقوف مملكة البحرين مع الأشقاء في السودان خلال هذه الأزمة الإنسانية التي يتعرضون لها، كما سيتم بمشاركة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة الاجتماع مع المسؤولين في السودان لبحث سبل التعاون والمبادرات الإنسانية القادمة من أجل دعم ومساندة الأشقاء في السودان، وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة.