شاهد بالفيديو.. ضابط سوداني في الدفاع المدني: هذا ما تفعله السعودية معنا منذ 40 عامًا!

أكد ضابط في الدفاع المدني السوداني، أنه خلال عمله في الدفاع المدني على مدار 40 عامًا والإعانات تصل إلى السودان من السعودية.

وقال الضابط السوداني في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي: “إن أي منزل متضرر تجد لديه مساعدة تحمل شعار مركز الملك سلمان”.

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واشار: وفق صحيفة المرصد السعودية إلى أن المساعدات السعودية التي وصلت إلى بلاده بعد الفيضانات الأخيرة، كانت عبر مركز الملك سلمان؛ حيث كانت أول طائرة تصل بلاده.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)