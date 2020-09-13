سهير عبدالرحيم تكتب: ناس الكهرباء .. والله بتبالغوا

في كل المرات التي كنت أحاول أن أقنع فيها نفسي بأن (ناس) الكهرباء ديل (مساكين) وإمكانياتهم محدودة و محطاتهم بدائية ، وأنهم لاحول لهم ولاقوة ، كانوا يخيبون ظني .

وفي كل المرات التي أحاول أن أجد لهم فيها العذر وأتعاطف معهم بالرغم من استلامهم مبلغ الخدمة مقدماً ، أجدهم يمعنون في سحب ذلك البساط و تحويله. لسخط و غضب عارم .

يوم أمس كان يوماً يضاف إلى رصيد حب السودانيين لـ (ناس الكهرباء ) حيث قرر مسؤولو الكهرباء بالهيئة و العظماء جداً أن يقدموا خدمة جليلة و كبيرة لأبنائنا الذين سيجلسون لإمتحان الشهادة السودانية اليوم .

تلك الخدمة كانت قطع الكهرباء ليوم أمس لأكثر من (٦) ساعات وبالتناوب ، بمعنى قطع الكهرباء من مناطق طيلة الفترة الصباحية و مناطق أخرى في الفترة المسائية …!!

نعم قطوعات مصحوبة بحرب عالمية يقودها الباعوض و تعزف الضفادع لها السلام الجمهوري ، ولا بأس من نوع جديد من الذباب الهجين الذي لاينام .

أيعقل هذا ..!! ، تقطع الكهرباء و أبنائنا تفصلهم ساعات عن الإمتحان ، تقطعون الكهرباء بالساعات. الطويلة و بنظام البرمجة (كمان)..!!

ونظام البرمجة للناطقين بغيرها يعني أنها قطوعات مع سبق الأصرار والترصد …!!

ذلك على الرغم من أن الفيضان الكبير وحسب خبراء الري و الكهرباء يسهم بصورة واضحة في إرتفاع مناسيب المياه داخل الخزانات مما يجعل التوربينات تعمل بطاقتها القصوى و بالتالي تسهم في توليد الطاقة الكهربائية بصورة أكثر فاعلية .

حسناً إذاً من هذا العبقري الذي قرر الرجوع إلى عهد القطوعات ، و قطوعات مبرمجة كمان ، بمعنى أنك عزيزتي الطالبة و عزيزي الطالب عليكما أن تبرمجا أنفسكما على الاستذكار والإمتحان أيضاً في ظل غياب الكهرباء لمدة تتراوح بين (٦) إلى (٧) ساعات يومياً .

بالله عليكم هل هذه مؤسسات يهمها مصلحة المواطن أو أنها تحرص على مستقبل أبنائنا الممتحنون اليوم .

خارج السور

عزيزي سائق العربة وأنت في سكّتك ماشي يا ريت توصِّل طالب معاك المدرسة. الإمتحان ببدأ الساعه ٨ صباحاً يعني ياريت توصل لينا الطالب الساعه ٧ ونص يكون في المركز.

للمزيد من الاستفسار: 0912344267

رقم الحساب بنك الخرطوم 1198132

وصِّلني عشان ألحق الامتحان.

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صحيفة الانتباهة