في كل المرات التي كنت أحاول أن أقنع فيها نفسي بأن (ناس) الكهرباء ديل (مساكين) وإمكانياتهم محدودة و محطاتهم بدائية ، وأنهم لاحول لهم ولاقوة ، كانوا يخيبون ظني .
وفي كل المرات التي أحاول أن أجد لهم فيها العذر وأتعاطف معهم بالرغم من استلامهم مبلغ الخدمة مقدماً ، أجدهم يمعنون في سحب ذلك البساط و تحويله. لسخط و غضب عارم .
يوم أمس كان يوماً يضاف إلى رصيد حب السودانيين لـ (ناس الكهرباء ) حيث قرر مسؤولو الكهرباء بالهيئة و العظماء جداً أن يقدموا خدمة جليلة و كبيرة لأبنائنا الذين سيجلسون لإمتحان الشهادة السودانية اليوم .
تلك الخدمة كانت قطع الكهرباء ليوم أمس لأكثر من (٦) ساعات وبالتناوب ، بمعنى قطع الكهرباء من مناطق طيلة الفترة الصباحية و مناطق أخرى في الفترة المسائية …!!
نعم قطوعات مصحوبة بحرب عالمية يقودها الباعوض و تعزف الضفادع لها السلام الجمهوري ، ولا بأس من نوع جديد من الذباب الهجين الذي لاينام .
أيعقل هذا ..!! ، تقطع الكهرباء و أبنائنا تفصلهم ساعات عن الإمتحان ، تقطعون الكهرباء بالساعات. الطويلة و بنظام البرمجة (كمان)..!!
ونظام البرمجة للناطقين بغيرها يعني أنها قطوعات مع سبق الأصرار والترصد …!!
ذلك على الرغم من أن الفيضان الكبير وحسب خبراء الري و الكهرباء يسهم بصورة واضحة في إرتفاع مناسيب المياه داخل الخزانات مما يجعل التوربينات تعمل بطاقتها القصوى و بالتالي تسهم في توليد الطاقة الكهربائية بصورة أكثر فاعلية .
حسناً إذاً من هذا العبقري الذي قرر الرجوع إلى عهد القطوعات ، و قطوعات مبرمجة كمان ، بمعنى أنك عزيزتي الطالبة و عزيزي الطالب عليكما أن تبرمجا أنفسكما على الاستذكار والإمتحان أيضاً في ظل غياب الكهرباء لمدة تتراوح بين (٦) إلى (٧) ساعات يومياً .
بالله عليكم هل هذه مؤسسات يهمها مصلحة المواطن أو أنها تحرص على مستقبل أبنائنا الممتحنون اليوم .
خارج السور
عزيزي سائق العربة وأنت في سكّتك ماشي يا ريت توصِّل طالب معاك المدرسة. الإمتحان ببدأ الساعه ٨ صباحاً يعني ياريت توصل لينا الطالب الساعه ٧ ونص يكون في المركز.
للمزيد من الاستفسار: 0912344267
رقم الحساب بنك الخرطوم 1198132
وصِّلني عشان ألحق الامتحان.
صحيفة الانتباهة
كانت هذه تفاصيل خبر سهير عبدالرحيم تكتب: ناس الكهرباء .. والله بتبالغوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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