أمطار وعاصفة ترابية بمناطق متفرقة بولاية الخرطوم

هطلت أمطار غزيرة فى مناطق متفرقة من ولاية الخرطوم عصر الاحد مصجوبة برياح قوية وقال مواطنين لكوش نيوز أن الرياح العنيفة تسببت بسقوط أسلاك الكهرباء وأشجار وعدم استقرار فى التيار الكهربائي فيما دعت الإدارة العامة للمرور بضرورة أخذ الحيطة والحذر اثناء القيادة فى ظل الأجواء الماطرة وخفض السرعة وربط حزام الأمان والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبات والابتعاد عن اللوحات الاعلانية.التى تسبب سقوط بعضها خلال عاصفة سابقة فى تلف سيارات وازهاق ارواح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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