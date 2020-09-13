صورة طالب سوداني كفيف يؤدي امتحان الشهادة السودانية تشعل الحماس بين رواد التواصل

أشعلت صورة لـ طالب سوداني “كفيف” يؤدي امتحان بمركز امتحانات ‎الشهادة السودانية رقم 3115 بمنطقة الدومات بالقلابات، شرقي السودان، حماس وعزيمة رواد التواصل الاجتماعي. وبدأ الطالب وفق صحيفة السوداني يجلس إلى جانبه تلميذ أقل منه في المستوى الدراسي “وفق الشروط” مهمته تحرير ما يمليه عليه الكفيف، بعد قراءة السؤال. وأحيت الصورة التعليقات المعبرة عن الاصرار والعزيمة وقوة الارادة والتصميم على تحقيق الهدف.

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