شاهد بالصور.. الجيش يتكفّل بعلاج جميس دانيال معلم الأسلحة بالكلية الحربية ذو الأصول الجنوبية

أُحيل الضابط جيمس دانيال معلم الأسلحة سابقاً بالكلية الحربية السودانية برتبة ضابط صف، إلى التقاعد نتيجة استيفاء المدة في مايو من العام 2008، وتعود أصول جميس إلى جنوب السودان،

وبعد انفصال الجنوب وإحالته للتقاعد لم يسافر جيمس إلى دولته الوليدة جنوب السودان، وامتهن بيع الكتب في شارع القصر أمام كلية كمبوني ..

وبعد فترة أصيب جيمس وفق صحيفة السوداني بمرض شديد ومكث قرابة الثلاثة أسابيع على أرض الشارع دون علاج، وحينما وصل الخبر إلى إدارة الكلية الحربية السودانية، قامت بعلاج المعلم جيمس واهتمت به حتى بلغ تمام الصحة والعافية كما يظهر في الصور الآن.