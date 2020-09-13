رئيس الوزراء يتلقى اتصالاً من الرئيس الصومالي

تلقّى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اتصالاً هاتفياً من فخامة رئيس جمهورية الصومال محمد عبد الله فرماجو، أعرب خلالها عن تعازيه لرئيس الوزراء والشعب السوداني في ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد.
وأكّد الرئيس الصومالي وفق صحيفة السوداني، تضامن ووقوف بلاده بجانب حكومة وشعب السودان الشقيق حتى يجتاز هذه المحنة التي يمر بها.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن عميق تقديره وشكره لقيادة وشعب الصومال، خاصة المبادرة التي أعفى مجلس الوزراء الصومالي بموجبها المقيمين السودانيين بالصومال من الرسوم الهجرية والغرامات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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