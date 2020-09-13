المالية تتّفق مع الصين على إنشاء مسلخ بمواصفات دولية

اتّفقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع سفير جمهورية الصين الشعبية على إقامة مسلخ بمواصفات عالمية بمنحة ما يعادل (76) مليون دولار للاستفادة من الثروة الحيوانية في السودان ومن القيمة المضافة من منتجات اللحوم.
ووجّهت وزيرة المالية المكلف د. هبة محمد علي خلال لقائها بالسفير الصيني (ما شينمين) والوفد المرافق له بمكتبها يوم الخميس الماضي، بإدارة التمويل الخارجي بالوزارة بمراجعة مسودة الاتفاق المقدم من الجانب الصيني وكافة المشاريع الإنتاجية القائمة الممولة من الحكومة الصينية وتحديد المشاريع المُعطّلة لإعادتها إلى مسار التشغيل،
وأكدت وفق صحيفة السوداني على متانة العلاقات الاقتصادية بين السودان والصين الممتدة لعقود واستعرضت، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في تنفيذ عدد مقدر من المشاريع.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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