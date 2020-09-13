الري: مناسيب النيل تواصل انخفاضها و(الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء) في أعلى مستوياتها

واصلت مناسيب النيل، انخفاضها في معظم الأحباس، بينما ظل منسوب محطة شندي ومناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل أولياء في أعلى مستوياتها.

وأكدت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم وفق صحيفة السوداني ان وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الإثيوبية ليوم غد (الاثنين) سيكون في حدود 600 مليون متر مكعب، ويكون وارد العطبرواي في حدود 175 مليون متر مكعب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)