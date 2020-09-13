سادومبا ينجز صفقة (جيسي لا لا) لصالح الهلال

أشار مصدر عالي الثقة، أن الزيمبابوي إدوارد سادومبا مهاجم الهلال السابق، قد أنجز صفقة صانع ألعاب بلاتينيوم “جيسي لا لا”، بنجاح تام لصالح الهلال، بعد صراع مع أندية جنوب أفريقيا والنجم الساحلي التونسي الذي تدخل الأربعاء الماضي، ولكن سادومبا أمن الصفقة وأقنع اللاعب ووكيله بعرض الهلال.
وأكد سادومبا للاعب أن جماهير الهلال ستساعده على التألق وتفتح له أبواب الاحتراف الخارجي وأصبح جيسي أول لاعب يكمل الهلال صفقته بشكل كامل.
وقال المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن إدوارد سادومبا سيحضر برفقة اللاعب ووكيله للخرطوم من أجل ترسيم العقود في صورتها النهائية خلال التسجيلات الصيفية التي تنطلق في السودان مطلع نوفمبر المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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