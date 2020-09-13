الأرصاد الجوية: أمطار عزيرة في (3) ولايات خلال الساعات المقبلة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان هطول أمطار غزيرة في (3) ولايات خلال الساعات المقبلة.
وقالت الهيئة وفقاً لوحدة الإنذار المبكر في تقرير أمس “السبت” إنه تم رصد سحب رعدية في ولايات النيل الأزرق، كردفان الكبرى، دارفور الكبرى، وأوضحت أن الأمطار يتوقع أن تكون خفيفة في ولايات البحر الأحمر، نهر النيل، الخرطوم، فيما ستكون متوسطة في ولايات الشمالية، كسلا، القضارف، سنار، الجزيرة، النيل الأبيض.
وأوضحت الهيئة بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الفاصل المداري سيمر أقصى شمال ولاية البحر الأحمر، شمال مدينة أبو حمد، شمال مدينة كريمة وشمال الولايات الغربية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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