وفد مقدمة البعثة الأممية يصل البلاد نهاية سبتمبر

أكد المنسق الوطني للبعثة الأممية للسودان عمر الشيخ، أن بعثة الأمم المتحدة للسودان تهدف لتقديم عدة محاور تبناها قرار مجلس الأمن الدولي (2524).

وقال الشيخ في منبر طيبة برس أمس، إن هذه المحاور تصب في مصلحة السودان بعيداً عن الاستعمار والوصاية كما يعتقد البعض، ومن أبرزها التحول السياسي نحو الحكم الديمقراطي، إضافة لتنمية حقوق الإنسان والمساعدة في تحقيق أهداف الوثيقة الدستورية ودفع مفاوضات السلام التي يعقبها بناء السلام كعودة اللاجئين والنازحين، بجانب تعبئة وحشد الموارد الدولية للمساعدة في الإنماء الاقتصادي.

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وأضاف الشيخ بحسب صحيفة الصيحة، بأن وفد مقدمة البعثة سيصل البلاد نهاية الشهر الحالي لترتيب وتوفيق الأوضاع، وسيجري مقابلات ويلتقي عدداً من المسؤولين لتهيئة الأجواء لقدوم البعثة، وأشار إلى أنها ستبدأ أعمالها مطلع 2021م، وأوضح أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قراراً بالاجماع تم على إثره عدم تحول البعثة من البند السادس إلى السابع، وذكر أن البعثة ليست معنية برفع السودان من قائمة الإرهاب، لكن منوط بها حماية المدنيين ونبه إلى أنه لم يتم الفصل في رئاسة البعثة حتى الآن ولم يتم اختيار أي دولة لرئاستها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)