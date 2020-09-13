سوداكال ينهي أزمة ثنائي المريخ “المدينة” و”ريشموند”

أنهى مجلس إدارة نادي المريخ أزمة ثنائي الهجوم في الفريق بكري المدينة والغاني ريشموند أنطوي، حيث قاد الجلسة آدم سوداكال رئيس النادي وخالد أحمد المصطفى ورئيس القطاع الرياضي، وهيثم الرشيد عضو المجلس، هذا وتم الترتيب مع بكري المدينة، للانتظام في تدريبات الفريق، كما تم احتواء أزمة المهاجم الغاني ريشموند، الذي أدلى بتصريحات كشف فيها أنه عانى كثيراً من الإهمال والتجاهل من مجلس إدارة النادي.

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وعقد قطاع الكرة بالمريخ بحسب صحيفة الصيحة، اجتماعاً آخر بالمدير الفني التونسي جمال خشارم، وطاقمه المعاون، وتم خلاله التعرف على مشاكل الفريق، وخطة عمل الجهاز الفني خلال المرحلة القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)