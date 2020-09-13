سفير السودان بواشنطن: تم تأمين أموال صفقة تفجيرات السفارتين

أكد سفير السودان لدى واشنطن نور الدين ساتي لمصادر، اكتمال تأمين أموال الصفقة التي تم الاتفاق عليها بين الخرطوم وواشنطن لتعويض ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية بكينيا وتنزانيا.

وتوقع ساتي حسب المصدر، رفع السودان عن قائمة الأرهاب نهاية سبتمبر الحالي، وقال: “لقد قمنا بالفعل بتسوية العديد من تلك الأحكام الإفتراضية ولدينا اتفاق من حيث المبدأ مع واشنطن لتسوية المتبقي منها”. وأكد ان المفاوضات جارية وأن السودان يأمل في الحصول على حل بنهاية سبتمبر لرفع البلاد عن القائمة.

ووفقاً للمصدر ، فإن ساتي رفض تحديد المبلغ الذي قالت الصحيفة أنه يصل لـ(335) مليون دولار، وكشفت عن إبلاغ الكونجرس والخارجية الأمريكية لذوي ضحايا التفجيرات قرارها برفع السودان عن قائمة الإرهاب.

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ونقلت المصادر عن كريستين برايتوايسر التي كان زوجها من بين ضحايا حادثة 11 سبتمبر أن الولايات المتحدة بحاجة لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب حتى تتمكن البلاد من الانضمام للمجتمع الدولي وبيع نفطها، وقالت إن المسؤلين بالخارجية اخبروها بان السودان فقير للغاية.

فيما قطع السفير ساتي لواشنطن، بأنه لا علاقة للسودان بهجمات 11 سبتمبر وقال بحسب صحيفة الصيحة “نحن نُعارض أي محاولة لربط ذلك بعملية الشطب الجارية مع العلم لم تصدر أي محكمة قط حكماً غيابياً أو غير ذلك بأن السودان كان له دور في هجمات 11 سمبتمبر”، وأضاف “نتوقع أن يظل الحال على ما هو عليه”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)