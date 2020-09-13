عاجل.. انخفاض منسوب النيل والعطبراوى

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الأحد 13 سبتمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 15.59سم بانخفاض 5 سم عن الأمس وارتفاع 50 سم عن العام الماضى
فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 14.48سم بانخفاض 10 سم عن الامس وانخفاض 10 سم عن العام الماضي، الفاصل المدارى يمر شمال ولاية البحر الاحمر وشمال مدينة ابوحمد مارا بمدينة كريمة وشمال الولايات الغربية .
ومن المتوقع ان يتقدم قليلا خلال اليوم .
وتشير غرفة عمليات الدفاع المدني بولاية نهر النيل إلى أن يوم أمس شهد رياحاً واتربة شديدة بمحلية ابوحمد
وتنبه غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بالولاية جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهرى النيل والعطبراوى و المناطق التى تأثرت فى الاعوام السابقه من الفيضانات بأن هنالك ارتفاع فى مناسيب نهرى النيل والعطبراوى باخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.
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