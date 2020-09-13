وكيل اللاعبين أحمد عباس: “فيفا” لن يرحم حمادة صدقي

ينتظر الهلال رداً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص شكوى تقدم بها ضد مدربه الأسبق المصري حمادة صدقي وكان وكيل اللاعبين أحمد عباس قد أكد أن شكوى الهلال ضد المدرب المصري حمادة صدقي لا زالت سارية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتنتظر الرد من قبله.
وأشار إلى أن صدقي له كل الحق في الرحيل، ولكنه أخطأ في إجراءات مغادرته للفرقة الزرقاء، وكان الهلال قد تقدم بشكوى ضد حمادة صدقي بعد مغادرته إلى مصر وتعاقده مع نادي سموحة دون علم مجلس الهلال.
وبحسب صحيفة الصيحة، ينتظر أن يفصل الفيفا في الشكوى خلال الفترة المقبلة، وكان الهلال قد ضمن في شكواه طالباً بنيل الشرط الجزائي المبرم في العقد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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