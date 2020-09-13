تراجع نسبة النجاح في شهادة الأساس بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية البحر الأحمر أمس نتيجة امتحانات شهادة مرحلة الأساس بنسبة نجاح عامة بلغت (65%) متراجعة عن العام السابق الذي بلغ (77%).
وأوضح والي الولاية المهندس عبد الله شنقراي خلال مؤتمر إعلان النتيجة أن النسبة التي تحققت تعتبر مناسبة في ظل الظروف التي واجهت العام الدراسي خاصة جائحة (كورونا)، إضافة للظروف الأمنية التي مرت بها الولاية.
وأشاد شنقراي بحسب صحيفة الصيحة، بجهود كل الشركاء في العملية التعليمية بالولاية، وبعث رسالة شكر وتقدير خاصة لمتحدي الإعاقة للنتيجة المشرفة التي أحرزوها، ودعا لضرورة إحداث نسب نمو عالية في النجاح والتحصيل الأكاديمي العام المقبل وفاءً وعرفاناً للشهداء الذين مهروا بدمائهم ثورة ديسمبر المجيدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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