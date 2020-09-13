دشن الفنان محمد عيسى ومجموعة من الفنانين نهار امس مبادرة خيرية لدعم المتضررين بالسيول والامطار، بميدان المولد بالخرطوموسط مشاركة واسعة من الفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع. ودعا الفنان محمد عيسى اطياف ورموز المجتمع كافة للوقوف على قلب رجل واحد حتى انجلاء الكارثة، وقال ان باب المشاركة مفتوح لكل رموز المجتمع والفنانين والفنانات والاعلام بمختلف مسمياته والناشطين والشعراء ولجان المقاومة، مشيرا بحسب صحيفة آخر لحظة الى تكوين لجنة كوارث لاستقبال كل المواد التموينية والمادية والعينية والادوية وغيرها بقدر المستطاع، وسنكون مرابطين ليل نهار بميدان المولد بالخرطوم، متمنياً ان تنفذ المبادرة بجميع المحليات في اقرب فرصة ممكنة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدبلوماسي يدشن مبادرته الخيرية في ميدان المولد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.