زوج (ستونة) يكشف حقيقة وفاتها بجائحة (كورونا) بالقاهرة

نفى الموسيقار كمال يعقوب زوج الفنانة السودانية المقيمة بالقاهرة فاطمة علي آدم الشهيرة بت (ستونة) ما اشيع حول وفاتها متأثرة بجائحة “كورونا”.
وقال ان الوفاة حدثت بعد ان اصيبت ببعض الامراض التي ظلت تعاني منها في الآونة الاخيرة، وكان اشدها “الحساسية” والتي تسببت لها بـ “ضيق” في التنفس مما فرض على الاطباء تركيب جهاز تنفس صناعي بالاضافة الى اشكاليات مرضية اخرى.
وفاة “ستونة” بالكورونا لا اساس له من الصحة وعليه ارجو تحري الدقة فيما يتعلق بالاخبار عموماً، وعلى وجه الخصوص ذات الصلة بالنجوم والمشاهير.
فيما كان الموسيقار كمال يعقوب قد كشف بحسب صحيفة الدار ادق التفاصيل حول وفاة زوجته بالعاصمة المصرية بعد صراع مرير مع المرض، وقال: ستونة كانت تعاني من كشكول من الامراض اذ انها اصيبت بمشكلة في “الرحم” والذي اتضح فيما بعد انه “تليف” بالاضافة لتعرضها الى مشاكل “الكلى”، والمسالك البولية، وحساسية في الصدر وهذه الحساسية كادت ان تتازم لدرجة ان تصبح أزمة مما احدث للمرحومة “ستونة” ضيق في التنفس.
وهذا الضيق قاد الاطباء الى تركيب جهاز تنفس اصطناعي خارجي بغرض تحريك القلب وملأ الجسم بالاوكسجين هذكا ظلت تعاني من تلك الاشكاليات المرضية المتعددة الى ان انتقلت الى جوار ربها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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