نزلاء سجون وطلاب من العام 2000م يجلسون لامتحانات الشهادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، عن جلوس طلاب لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام كانوا قد جلسوا منذ العام 2000م.

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وأكدت الوزارة تسجيل كل الذين تقدموا للتسجيل حتى موعد متأخر قبل جلسة الامتحانات ومعالجة كل حالات الطوارئ ليرتفع عدد الطلاب المسجلين إلى (160.385) طالباً، ونوهت الوزارة بحسب صحيفة الصيحة، لجلوس طلاب من نزلاء السجون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)