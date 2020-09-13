شباب ثُوّار يغلقون شارع أفريقيا بالترس

أغلق عدد من الثوار، شارع أفريقيا قبالة المطار بـ(الترس) أمام حركة المرور، ما أدى بحسب صحيفة السوداني الى تكدس العربات وزحمة مرورية خانقة في الشارع المؤدي لداخل الخرطوم . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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