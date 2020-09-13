تراجع أسعار السكر بالأسواق

شهدت أسعار السكر تراجعا طفيفا بالاسواق لـ (4,5) ـ(4,300) جنيه للجوال زنة (50) كيلو.

وقال تاجر الجملة ببحري الحاج حسن، إن تراجع الدولار أمس لـ(200) جنيه تسبب في تراجع أسعار السكر من (6) إلى (4٫5) ألف جنيه.

واضاف تاجر سكر بالخرطوم محمد الهادي أن هنالك تراجعا طفيفا في أسعار السكر عبوة (50) كيلو وبلغ (4٫300) ألف جنيه بدلا عن (6) آلاف جنيه٫ مشيرا بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار العملات بالاسواق انعكسا سلبا على توقف بعض التجار عن البيع خوفا من الخسارة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)