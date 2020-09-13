متهم يسدد ضربة بعصا ويريدها قتيلة

نتيجة مشادة كلامية اعتدى احد المتهمين على امرأة بعصا على رأسها مما ادى لمقتلها في الحال متأثرة بالضربة. وفور ابلاغ شرطة الجزيرة اسلانج تحركت صوب مكان الحادثة ترافقهم شرطة مسرح الحادث بكرري حيث قاموا بعمل كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال الجثة وبالاورنيك الجنائي تم نقلها لمشرحة ام درمان وقد تمكنت الشرطة بحسب صحيفة الدار من القاء القبض على المتهم وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانوني الجنائي القتل العمد. Advertisements كما قام مدير مشرحة ام درمان بتشريح الجثة لمعرفة اسباب الوفاة وتم تسليمها لذويها لمواراتها الثرى. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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