شاهد بالفيديو.. حكومة ولاية الخرطوم ومبادرة “وصلني” تنجح في ترحيل طالبات وطلاب الشهادة السودانية مجاناً

الشراكة بين حكومة ولاية الخرطوم ومبادرة “وصلني”، تنجح في ترحيل عدد من الطالبات والطلاب إلى مراكز إمتحانات الشهادة السودانية مجاناً، عبر 150 بص خصصتها شركة مواصلات ولاية الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365) Advertisements

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