الرئيسية/أخبار/ عاجل.. إنطلاق جلسات إمتحانات الشهادة السودانية اليوم “الأحد” أخبار منذ 10 دقائق 0 إنطلقت جلسات إمتحانات الشهادة السودانية صباح اليوم “الأحد” بمراكز الإمتحانات بولايات السودان الـ”18″. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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