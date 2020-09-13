هاني ورانيا دويتو في ذكرى الثورة

تعكف قناة النيل الازرق هذه الايام على تسجيل عدد من البرامج والسهرات لتقديمها في ديسمبر القادم بمناسبة ذكرى الثورة السودانية. وتستضيف احدى السهرات التي تم الفراغ من تسجيلها الفنان هاني عابدين والفنانة محجوب، وقد تضمنت السهرة بحسب صحيفة آخر لحظة، اغنيات وطنية وثورية، بالاضافة الى محطات في مسيرة الثنائي وقفت على تجربتهما في كورال كلية الموسيقى والدراما، والذين يعدا من ابرز نجومه، وتجربتهما في الغناء كدويتو. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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