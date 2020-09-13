وزير المالية السابق: التعويضات الأمريكية قرار حمدوك

كشف وزير المالية السابق إبراهيم البدوي بعدم ولاية وزارة المالية على المال العام الخاص بالشركات العسكرية وشركات وزارة الطاقة.

وقال إن ما حدث من زيادات في العملة خلال اليومين الماضيين هو نشاط طفيلي لما أسماهم بالزواحف.

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وقال لدى مخاطبته ندوة الوضع الاقتصادي الراهن بالنادي العائلي أمس الأول بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الهدف من رفع سعر الدولار هو استهداف الفترة الانتقالية وإفسادها ونفى البدوي إصدار قرار تعويضات الولايات المتحدة، وقال أن قرار التعويض صادر من رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)